Профессору РАНХиГС избрали меру пресечения по делу о взяточничестве

Профессору кафедры гражданского права и процесса РАНХиГС Марине Телюкиной избрали меру пресечение в виде запрета определенных действий. К такому решению пришел Таганский суд Москвы.

Телюкину обвиняют в получении крупной взятки., за что ей грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Как сообщает пресс-служба суда, мера пресечения будет действовать до 3 июня текущего года.

В карточке дела указано, что следствие настаивало на домашнем аресте, однако суд предпочел менее жесткие ограничения в отношении обвиняемой.

О какой именно сумме идет речь - не раскрывается.