Владимир Якушев обсудил вопросы жилищного и инфраструктурного развития с главой Минстроя РФ

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным, сообщает пресс-служба уральского полпредства.

Они обсудили вопросы жилищного и инфраструктурного развития, модернизации коммунальных объектов, благоустройства, реализации механизмов госсподдержки и федеральных проектов, входящих в нацпроект «Жильё и городская среда», в регионах Уральского федерального округа.

«Всё, что связано со строительством жилья, обновлением коммунальной инфраструктуры, повышением качества городской среды, всегда в числе приоритетных направлений работы всех регионов Уральского федерального округа. Выработан системный подход к реализации проектов, выстроено взаимодействие с федеральными органами власти. Определены задачи как на ближайшую перспективу, так и на более долгосрочный период. Работа продолжается в интенсивном темпе», – подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред отметил, что за прошлый год субъекты УрФО ввели в эксплуатацию 9,43 млн кв. м жилья - на 11,5% больше, чем годом ранее. Регионы федерального округа принимают активное участие в реализации проектов по созданию комфортной городской среды. В этом году в УрФО планируется преобразить 303 общественных и 72 дворовых пространства.

В УрФО продолжается переселение жителей из аварийного жилья. Курганская, Тюменская и Челябинская области досрочноглав завершили программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2017 года. С 2019 года жилищные условия улучшили более 150 тыс. человек – это в два раза больше плановых показателей.

Ещё одной темой стала модернизация и развитие систем водоснабжения в УрФО. Для обеспечения жителей качественной водой в рамках федпроекта «Чистая вода» в 2024 году в регионах округа запланировано ввести 9 новых объектов.

Владимир Якушев и Ирек Файзуллин также обсудили организационные вопросы по проведению строительной недели в октябре 2024 года, которая пройдёт в Екатеринбурге и объединит на одной площадке Международный строительный чемпионат и выставку 100+ TechnoBuild 2024.