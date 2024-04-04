04 Апреля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Скончался отец екатеринбургского метрополитена Алексей Бизюков

Ушел из жизни заслуженный строитель, автора многих знаковых проектов столицы Урала, один из создателей екатеринбургского метро Алексей Бизюков. Новость об этом подтвердили в пресс-службе мэрии. Ему было 94 года.

"Алексей Петрович Бизюков отличался исключительным трудолюбием и был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его родных, близких, коллег и земляков-екатеринбуржцев", - сообщили в мэрии.

Прощание состоится в эту субботу в 12.30 в Храме Вознесения Господня (улица Серафимы Дерябиной, 41 "а").

Долгие годы Алексей Бизюков работал в должности гендиректора акционерного общества "Уралгипротранс". Под его руководством спроектировано много различных объектов и строек: участки Байкало-Амурской магистрали, развитие крупных железнодорожных узлов и станций, включая "Екатеринбург-Пассажирский" и "Екатеринбург-Сортировочный", мосты, путепроводные развязки, базы стройиндустрии, объекты жилья и соцкультбыта. Но сам значимым он всегда считал строительство метрополитена в Екатеринбурге.

В 1998 году Алексею Бизюкову было присвоено звание почетного гражданина Екатеринбурга. За свою долгую насыщенную жизнь он также был удостоен орденом "Знак Почета", медалями "За строительство Байкало-Амурской магистрали", "За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941-1945гг.", "100 лет Транссибирской магистрали" и отмечен званиями "Почетный транспортный строитель" (1986), "Заслуженный строитель России" (1994), "Почетный строитель России", "Ветеран транспортного строительства" (1999).

Теги: Екатеринбург, метрополитен, Бизюков


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