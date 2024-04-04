Межведомственные рейды по рыбакам-любителям проходят в Астраханской области

Накануне представители ВКТУ Росрыболовства, полиции, природоохранной прокуратуры, пограничной службы и региональной службы природопользования провели разъяснительную работу среди рыбаков на акватории реки Рытый Банк и в раскатной части дельты Волги Камызякского района в Астраханской области. Им напомнили об основных правилах рыбалки в регионе. В результате проверки на нарушителей правил рыболовства составили 11 административных протоколов.

По данным Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства, в марте 2024 года было выявлено 382 правонарушения, в том числе уголовных. Инспекторы изъяли 493 запрещенных орудия для вылова рыбы. В живом виде в водоёмы были выпущены почти 1700 особей водных биологических ресурсов.

Межведомственные рейды будут проходить на постоянной основе на территории Астраханской области во время весеннего туристического сезона.