Суд арестовал деньги, счета и машину блогера Аяза Шабутдинова

Таганский районный суд Москвы по ходатайству следствия наложил обеспечительный арест на имущество блогера и коуча Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (по 50 эпизодам), сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска у А.Р. Шабутдинова и принадлежащее ему транспортное средство", - сообщили в суде.

Все 50 эпизодов квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Вину коуч не признает. Он находится в СИЗО.