Возле Екатеринбургского цирка автомобиль утонул в грязи

В самый разгар весны в Екатеринбурге легковой автомобиль утонул в грязи.

Как сообщил Накануне.RU оцевидец, все случилось сегодня возле городского цирка. Автомобиль увяз передними колесами в грязи. Вытащить машину пока не удалось.

Стоит отметить, что сейчас Екатеринбургский цирк находится на реконструкции. Территория возле него огорожена.

Напомним, недавно в столице Урала попавший в ДТП автомобиль вылетел с дороги и угодил в раскопанную рядом яму.