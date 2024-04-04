Макрон: Франция обладает "полезной информацией" об организации теракта в "Крокусе"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона располагает полезной информацией об организации теракта в "Крокус сити холле".

"Мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта", – сказал он журналистам. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что Париж не располагает данными о связи теракта в "Крокус сити холле" с Украиной. Лекорню решительно осудил теракт, а также выразил солидарность с семьями пострадавших.