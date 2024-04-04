Екатеринбуржцам предложили самим выбрать маршрут Майской прогулки

Организаторы Майской прогулки анонсировали конкурс на создание нового маршрута, в разработке которого может принять участие любой екатеринбуржец. Авторы лучших идей получат призы в виде мерча, а победителю, которого выберет компетентное жюри, вручат умную колонку для дома.

По данным с сайта организаторов, маршрут должен проходить от учебного корпуса УрФУ до студенческого кампуса вуза в Новокольцовском районе. Для участия в конкурсе необходимо подготовить:

трек маршрута (с помощью GPS приложения, яндекс карт или нанеся его карандашом на бумаге), в любом из форматов: KML, KMZ, GPX;

текстовое описание маршрута в формате WORD;

маршрут должен быть полностью безопасен для участников, движение по тротуарам, пересечения улиц по пешеходным переходам и светофорам, и т.д.

В качестве дополнительных материалов нужно подготовить фото интересных мест, а также фото, видео и другие материалы, подтверждающие прохождение собственного маршрута.

Все материалы необходимо прислать на электронную почту mayprogulka@yandex.ru до 29 апреля 2024 года, с пометкой КОНКУРС.

После, экспертная комиссия определит три лучших маршрута, исходя из его безопасности, длины маршрута, его живописности, количества зеленых зон, сложности, познавательности и других критериев. Все финалисты получат подарочные боксы с мерчем Майской прогулки, в том числе возможность пойти на прогулку бесплатно. Ну а победитель - умную колонку для дома от партнера Майской прогулки - "Район Новокольцовский" и шанс увидеть свою разработку в карте прогулки в день мероприятия.

Остальные участники конкурса также могут получить подарки. Для этого необходимо выложить на своей странице ВК пост про разработанный маршрут с хэштегами #майскаяпрогулка2024 #идемвкампусурфу. Победителей определят случайным образом, а в качестве приза им подарят мерч Майской прогулки и возможность бесплатно принять в ней участие.

Все условия конкурса можно прочитать в документе.