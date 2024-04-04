Россия почти полностью восстановила свою армию – госдеп США

Россия восстановила свою армию после потерь, понесенных в начале СВО, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, его слова приводит DefenseNews. "За последние пару месяцев мы пришли к выводу, что Россия почти полностью восстановила свои военные силы", - заявил чиновник. Издание отмечает, что оценка Кэмпбелла противоречит оценкам Пентагона и союзникам Америки в Европе.

С 2022 года Москва резко увеличила расходы на оборону — до 6% национального ВВП в бюджете на 2024 год. Этот подъем является частью более масштабных усилий Кремля по переводу своей экономики, и в частности оборонной промышленности, на военные рельсы, пишет издание. Отметим, что в Кремле переход к военной экономике отрицают. Также в госдепе связывают успехи России с поддержкой со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана.

"Мы действительно стали свидетелями того, как [Китайская Народная Республика] начала помогать восстанавливать оборонно-промышленную базу России, по сути восполняя торговлю с европейскими партнерами", - заявил неназванный вашингтонский чиновник.