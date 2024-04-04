Школьникам из приграничья Белгородской области разрешили не сдавать экзамены

Школьникам, которые учатся на приграничных территориях Белгородской области, разрешили не сдавать выпускные экзамены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, выпускники девятых классов смогут закончить учебу по результатам текущей успеваемости без сдачи ОГЭ. Выпускники 11-го классов смогут поступить в вузы по результатам вступительных испытаний или ЕГЭ, который они могут сдавать по собственному желанию.

Ранее Гладков сообщил о том, что властями принято решение о введении в четвертой четверти дистанционного обучения школьников приграничных муниципалитетов, а также Белгорода и Яковлевского городского округа. На всех остальных территориях Белгородской области, как и было ранее, очное обучение. В 30-километровой зоне от государственной границы проводить занятия в кружках и секциях невозможно.