В Тюменской области осудили педофила, зараженного ВИЧ и изнасиловавшего ребенка в бане

В Уватском районе осужден мужчина, изнасиловавший в бане ребенка, не достигшего 14 лет.

Как сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. его признали виновным по п. "б" ч.4 ст.132, ч.1 ст.122 УК РФ.

Преступления насильник совершал с 2022 по 2023 год. Ребенок не понимал, что с ним происходит и не мог дать отпор. Кроме того, насильник был заражен ВИЧ и поставил ребенка в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

На суде педофил признал вину и раскаялся. От дачи показаний отказался.

Суд приговорил его к 12 годам трем месяцам колонии строгого режима. Также в пользу законного представителя потерпевшего взыскана компенсация в сумме 500 тыс. руб.