Уральский парк признан одним из лучших в России

"Манин парк" в уральском городе Верхняя Пышма стал лауреатом конкурса "Парки России".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, церемония награждения состоялась 3 апреля в Москве. В номинации "Парк года. Малые города 25-50 тысяч" уральский парк вошел в число семи лучших в своей категории.

В 2020 году общественная территория "Манин парк" в Верхней Пышме была включена в национальный проект "Жилье и городская среда". Благоустройство проводилось в несколько этапов. Обновленная парковая территория открылась в конце прошлого года и стала одним из самых популярных мест отдыха горожан.

Всего на работы по благоустройству парка из разных источников было направлено более 400 млн рублей.