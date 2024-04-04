ФСБ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске предполагаемых пособников теракта в "Крокусе"

Федеральная служба безопасности задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске троих предполагаемых пособников теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили в центре общественных связей спецслужбы.

"В Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина - все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе "Крокус сити холл", - говорится в сообщении ЦОС. При этом гражданство двух задержанных не уточняется.

В ФСБ считают, что двое из задержанных переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и машин, использовавшихся в теракте, третий – непосредственно участвовал в вербовке пособников теракта и финансировал его исполнителей.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. По последним данным, в результате погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. Всего по делу о теракте арестованы десять человек. Четверо из них устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.