В Прикамье жители поселка оказались отрезаны от внешнего мира из-за аварийного моста

В Прикамье из-за аварийного моста жители поселка Верхняя Сава оказались отрезаны от внешнего мира, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В марте этого года проезд по мосту через реку Савинку был закрыт. В результате для того, чтобы посетить школу, детский сад, больницу жители Верхней Савы вынуждены пользоваться небезопасной переправой. Необходимых мер для ремонта моста не принимается.

Региональный следственный комитет начал проверку.

В ситуацию вмешался глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СКР Прикамья Денису Головкину представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.