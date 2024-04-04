Сбер запустил сервис автоматического обмена валют по заданному клиентом курсу

Сбербанк запустил в своем мобильном приложении сервис автоматического обмена валют (доллары, евро, юани) по курсу, установленному самим клиентом.

Клиент банка может указать курс, по которому хочет обменять деньги в безналичном виде. Когда (и если) стоимость той или иной валюты дойдет до установленной пользователем, произойдет автоматический обмен, передает РИА Новости.

Заявка на обмен по заданному курсу будет действовать 30 дней, если за это время курс обмена так и не достиг заданных параметров, - она обнулится, нужно будет подать новую.