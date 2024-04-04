04 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Семье участника ликвидации аварии на Чернобыльской АС отказали в соцподдержке

Жительнице Новолялинского района (Свердловская область) отказали в мерах социальной поддержки после смерти супруга - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После смерти супруга женщина обратилась в местную администрацию для включения себя и других членов семьи в состав участников госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Однако вдове отказали, поскольку ее супруг являлся инвалидом-чернобыльцем, и до его смерти члены его семьи не состояли на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении за счет средств федерального бюджета.

Тогда в дело вмешалась уже прокуратура, которая и обратилась в суд. Уже на заседании было доказано, что заявительница и члены ее семьи имеют право получать меры социальной поддержки, в числе которых и предоставление государственного жилищного сертификата. При этом, в данном вопросе совершенно не важно, был ли покойный еще до своей смерти признан нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и признал за заявительницей и членами ее семьи право на получение жилищного сертификата. Решение суда вступило в законную силу. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.

Теги: Чернобыльская АС, соцподдержка, прокуратура, суд, вдова


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