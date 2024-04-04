С тюменского чиновника взыскали в пользу государства 11 неподтвержденных миллионов

В Тюмени с муниципального служащего взыскали 11 млн руб. Чиновник не смог подтвердить законность этих средств и по иску прокурора Калининский районный суд направил эти деньги в доход государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Средства сомнительного происхождения были выявлены прокуратурой во время проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. Было установлено, что на банковские счета сотрудника одного из департаментов администрации Тюмени в 2019 г. поступила сумма, превышающая совокупный доход муниципального служащего и его супруги за отчетный 2019 г. и предшествующие два года.

Аналогичные поступления были выявлены в 2020 и 2021 г. Общая сумма поступлений превысила 11 млн руб.

Имя чиновника и его должность в надзорном ведомстве не раскрывают.

Однако, как сообщил Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией, речь идет о бывшем специалисте отдела организации наружного освещения и предоставления муниципальных услуг департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Сергее Кадырове.

В настоящий момент чиновник уволился с муниципальной службы.