В Екатеринбурге задержали грабителя, вынесшего смартфоны из салона сотовой связи

В Екатеринбурге полиция раскрыла хищение смартфонов из салона сотовой связи.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, все случилось еще 20 марта: в торговый павильон на улице Латвийской зашел неизвестный. Под угрозой насилия налетчик похитил с витрины 11 гаджетов и поспешил покинуть салон. Ущерб, причиненный торговой точке, составил 195 тысяч рублей.

Накануне сыщикам удалось задержать подозреваемого: им оказался ранее не судимый 27-летний житель уральской столицы. Он во всем сознался и рассказал силовикам, что уже продал смартфоны через третьих лиц.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный с угрозой применения насилия". Задержанному грозит до 7 лет колонии. До решения суда он побудет под стражей.

Сейчас оперативники устанавливают место сбыта похищенного. Грабителя проверяют на причастность к иным аналогичным эпизодам.