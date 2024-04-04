Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов - Путин

Путин считает, что главной целью заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле" было "нанесение ущерба единству России".

"Условием нашего общего успеха является единство российского многонационального общества. Это главное, базовое условие нашего успеха. И в этой связи, и судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков ужасного кровавого теракта в Москве было нанесение ущерба единству России", - заявил президент на съезде Федерации профсоюзов России.

Он добавил, что "Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов".