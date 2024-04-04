В Екатеринбурге хотят запустить еще один фестиваль - "Ночь танца"

Культурная программа Екатеринбурга может пополниться еще одним масштабным фестивалем - "Ночь танца". С такой инициативой выступила "Ассоциация музыкантов Урала" во главе с Евгением Горенбургом. Заявка на проведение фестиваля в 2025 году опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

"Проект как часть фестиваля Ural Music Night транслирует такие ценности, как свобода творческой самореализации человека, местный патриотизм, гуманизм, взаимопомощь и взаимоуважение. Культурными кодами Уральской ночи музыки, как показывают результаты наблюдения, действительно стали слова "праздник", "дружеское общение", "наслаждение музыкой любимых исполнителей", что подтверждается мотивацией его посещения. Активно работает инклюзивная программа, создающая равные возможности для участия в фестивале для музыкантов и зрителей с инвалидностью", - говорится в презентации проекта.

"Ночь танца" позиционирует себя как мультижанровое событие. В нем присутствует классический и современный балет, современная хореография, этнический, фольклорный и социальные танцы, хип-хоп, джаз модерн и другие жанры. Вместе с хедлайнерами участие в фестивале примут молодые талантливые хореографы и танцевальные группы, а танцевальным коллективам будет оказана экспертная и информационная поддержка.

Отдельное внимание будет уделено интеграции Донбасса и освобожденных территорий в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство. Артисты из ЛНР и ДНР будут активно привлечены к участию в проекте наряду с другими регионами России.

Прием заявок стартует в январе 2025 года, после чего свыше 20 представителей индустрии со всей страны сформируют итоговый рейтинг по танцевальным направлениям. В следующем году перед многотысячной толпой выступят более 300 молодых артистов. Ну а зрителями онлайн-трансляции станут жители 50 регионов России и 35 иностранных государств, расположенных в Америке, Европе и Азии.

Проведение фестиваля обойдется в 16 млн 349 тыс. 930 рублей, 9 млн 325 тыс. 390 из которых - сумма запрашиваемого гранта, а 7 млн 24 тыс. 540 рублей - размер софинансирования.