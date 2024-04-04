Задержан глава одной из крупнейших букмекерских контор России
Задержан глава одной из крупнейших российских букмекерских контор "Мелбет" Игорь Ляпустин, сообщает Shot.
По данным телеграм-канала, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Ляпустин является гендиректором компании "Мелофон", владеющей доменом Melbet. ru. Именно с ее деятельностью может быть связано задержание, отмечает Shot.
РИА Новости сообщает, что следователи ходатайствуют об аресте Ляпустина. Материалы по выбору меры пресечения поступили в Тверской суд Москвы.
"Мелбет" входит в десятку рейтинга российских легальных букмекерских контор, является титульным партнером Первой Лиги по футболу.