Путин поставил ультиматум экономике: рост производительности или завоз мигрантов

Экономика России будет испытывать дефицит кадров, нужно понимать, что в ближайшие годы предстоит с этим жить, заявил Владимир Путин, выступая на съезде российских профсоюзов.

Он отметил, что в феврале этого года безработица снизилась до 2,8%. "России нужно повышать производительность труда, альтернатива - завоз рабочей силы из-за границы", - предложил решение президент.

Также он подчеркнул, что "важно добиться роста доходов квалифицированных специалистов, устранив разрыв оплаты труда в разных регионах".

Со своей стороны президент пообещал двукратный рост МРОТ в ближайшие годы: к 2030 году он должен вырасти до 35 тыс. руб.

Кроме того, к 2027 году на отраслевые системы оплаты труда должны перейти бюджетники во всех регионах, сейчас модели отрабатываются в пилотных субъектах.