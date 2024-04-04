В Нижневартовске двух полицейских задержали за взятку

В Нижневартовске при получении взятки задержаны двое участковых полицейских, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел сегодня утром у дома по ул. Маршала Жукова, 5, в пятом микрорайоне. Очевидцы опубликовали видеозапись задержания сотрудников полиции.

"ОМОН задержал двух сотрудников полиции", - говорится в группе "Типичный краб 86 | Нижневартовск".

По данным пресс-службы полиции Югры, двое участковых уполномоченных полиции УМВД России по Нижневартовску требовали 100 тыс. руб. у гражданина за непривлечение к административной ответственности. Участковые были задержаны сотрудниками собственной безопасности с поличным при получении взятки.

Материалы переданы в следственные органы. Если вина сотрудников будет установлена, они будут уволены из органов по отрицательным основаниям и понесут наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.