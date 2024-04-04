Строительство 4 контейнеровозов продолжается на площадке ОЭЗ «Лотос» в Астраханской области

Астраханская область продолжает наращивать сотрудничество с Прикаспийскими государствами.

Одно из основных направлений — строительство четырех контейнеровозов на производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС), которые будут работать на Каспии, в том числе по МТК «Север-Юг».

В марте этого года на воду спустили сухогруз проекта RSD 49. Он пополнит флот российско-иранской судоходной компании, зарегистрированной в Астрахани.

Сухогруз проекта RSD 49 также планируют использовать в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом и Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и по Ирландскому морю, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Как подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, на сегодняшний день в регионе возводят танкеры, сухогрузы, дноуглубительный и пассажирский флот. Основные производственные площадки обеспечены заказами на два года вперед.