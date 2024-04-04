На стройках в Мариуполе используются материалы немецких производителей - СМИ

По меньшей мере две известные строительные компании из Германии участвуют в восстановлении Мариуполя, об этом говорится в расследовании немецкого телеканала ARD.

Так, на строительных площадках Мариуполя были замечены стройматериалы компании Knauf, которая не свернула бизнес в России после начала СВО – в стране в этой компании работают около 4 тыс. человек, "объемы продаж измеряются миллиардами долларов". При этом после начала СВО компания выпустила заявление с осуждением действий российских властей, декларируется следование санкциям ЕС против России.

Другая компания, чья продукция была замечена на строительных площадках в Мариуполе – немецкий концерн WKB Systems, производитель газобетонных блоков.