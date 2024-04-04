Жители Пыть-Яха в соцсетях жалуются на состояние единственного автомобильного моста

Жители Пыть-Яха в соцсетях жалуются на состояние единственного автомобильного моста, соединяющего основную часть города с микрорайонами 2а и 7.

Югорчане сообщают, что на дорожном полотне появились ямы и трещины, фрагменты разрушающихся элементов конструкции падают на проезжающие под мостом поезда и автомобили. Местные жители боятся, что мост рухнет и жалуются. что власти не принимают мер по ремонту сооружения.

Следственный комитет Югры проводит проверку. В ситуацию также вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, он поручил руководителю регионального управления СК Михаилу Мокшину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

В администрации города пообещали провести ямочный ремонт моста.

"В связи с поступающими многочисленными сообщениями от жителей города по вопросу состояния дорожного полотна путепровода, соединяющего 2а и 7 микрорайоны с другими микрорайонами города, информируем о том, что администрацией города принято решение осуществить временный ямочный ремонт дорожного полотна", - сообщили в мэрии.

В настоящий момент ведутся подготовительные работы, поиск спецтехники и материалов. Ориентировочно, ремонт начнут делать уже со следующей недели, при условии, что температура воздуха будет стабильной, не ниже пяти градусов тепла.