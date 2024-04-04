В Москве задержали экс-главу ОВД по делу о незаконной миграции

Бывший начальник отдела МВД "Коммунарский" Андрей Тургенев и старший инспектор того же отдела Вадим Маган задержаны по подозрению в организации незаконной миграции, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, возбуждено уголовное дело по статьям об организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий.

Baza пишет, что полицейские с еще несколькими коллегами создали организованную преступную группу и на протяжении долгого времени получали деньги за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Фигуранты нелегально помогли зарегистрироваться более чем тысяче мигрантам.

Отмечается, что в феврале 2024 года Тургенев ушел на пенсию.