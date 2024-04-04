Турнир RCC 19 с участием Шлеменко перенесли из Челябинска в Екатеринбург

Международный турнир по смешанным единоборствам RCC 19 сменил дату и место.

Как сообщает пресс-служба RCC, турнир состоится 11 мая в Екатеринбурге под сводами многотысячной арены КРК "Уралец". Хедлайнеры шоу не изменились. Главным событием вечера станет поединок российского бойца Александра Шлеменко против Куата Хамитова из Казахстана.

Со-главным событием станет возвращение в смешанные единоборства уральского бойца Ивана Штыркова. Спустя полтора года выступлений по кикбоксингу и боксу он вновь выйдет в клетку на бой по правилам ММА. Соперник Ивана пока не объявлен.

По данным организаторов, билеты на шоу поступят в продажу уже на следующей неделе.

Напомним, изначально планировалось, что RCC 19 пройдет 4 мая на многотысячной арене "Трактор" в Челябинске. С чем связан перенос турнира в другой город, не уточняется.