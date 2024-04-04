В Екатеринбурге появится 55 современных остановок с камерами и электронным табло
На улицах Екатеринбурга приступили к установке новых современных остановочных пунктов. Каждый из них оснащен камерой видеонаблюдения и электронным табло, где отражается движение общественного транспорта. Всего планируется поставить 55 остановок, сообщает пресс-служба мэрии.
Первый остановочный пункт появится на улице Гагарина в Кировском районе, после чего следуют Первомайская, 81 (остановка "Первомайская"), Шевченко, 15 (остановка "Луначарского") и Малышева, 101 (остановка "Генеральская"). В дальнейшем остановки поставят на следующих адресах:
- Октябрьская площадь, 1 (остановка "Драмтеатр");
- проспект Ленина, 25 (остановка "Площадь 1905 года");
- проспект Ленина, 13 "б" (остановка "Маршала Жукова");
- улица 8 Марта, 2/1 (остановка "Драмтеатр");
- улица Свердлова, 11 "а" (остановка "Дом музыки");
- улица Шевченко, 15 (остановка "Луначарского");
- улица Луначарского, 78 / улица Шарташская, 7 (остановка «Шарташская");
- улица Карла Либкнехта, 27 (остановка "Архитектурная академия");
- улица Малышева, 101 (остановка "Генеральская");
- улица Гагарина, 6 (остановка "Первомайская");
- улица Гагарина, 27 / улица Первомайская, 81 (остановка "Первомайская");
- улица Карла Либкнехта, 48/1 (остановка "ТЮЗ");
- улица Шарташская, 8 (остановка "Шарташская");
- проспект Ленина, 28 (остановка "Колледж имени Ползунова");
- улица Малышева, 31 "б" (остановка "Храм Большой Златоуст");
- проспект Ленина, 39 (остановка "Площадь Труда");
- улица 8 Марта, 8 "б" (остановка "Метро Площадь 1905 года");
- улица 8 Марта, 13 (остановка "Метро Площадь 1905 года");
- улица 8 Марта, 43 (остановка "Цирк").
Завершить установку всех комплексов планируется до 1 сентября. Ширина каждого составляет 2,25 м., высота - 2,2 м. Длина одного навеса будет равняться 4,6 м., что почти на 1,5 м. больше навеса старых моделей.
В администрации города также заявили, что рассматривают возможность провести торги на право установить еще 40 комплексов, оснащенных рекламными конструкциями. Если такое решение будет принято, то новые остановки могут появиться в других частях Екатеринбурга уже в 2025 году.