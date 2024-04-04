Киев признал Михаила Булгакова "украинофобом"

Институт нацпамяти Украины признал "украинофобом" уроженца Киева, писателя Михаила Булгакова.

Заведение пришло к выводу, что Булгаков был "ярым украинофобом", "имперцем по мировоззрению", "презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении украинского государства и его руководителях". Он из всех русских писателей того времени ближе всего к "путинизму". Характерно, что даже Киев признает киевлянина Булгакова русским.

Институт заявил, что все объекты, посвященные Булгакову, содержат символику российской имперской политики и являются имперской пропагандой, поэтому должны быть снесены или переименованы. В феврале в Киеве уже переименовали улицу Булгакова в улицу Вахтанга Кикабидзе.

Интересно, что в "Белой гвардии" Булгаков так характеризует создаваемый тогда новояз:

"Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький… Так вот спрашиваю: как по-украински "кот"? Он отвечает "кит". Спрашиваю: "А как кит?" А он остановился, вытаращил глаза и молчит".

Также писатель презирал тогдашние местные националистические власти.

"Все мерзавцы. И гетман, и Петлюра. Но Петлюра, кроме того, еще и погромщик... Память о Петлюре да сгинет", - писал он.