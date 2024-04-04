Пострадавшие в теракте подали в СК новое заявление на владельцев "Крокуса"

Защита пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" подала новое заявление о возбуждении уголовного дела в отношении владельцев концертного зала. Об этом заявил президент юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" адвокат Игорь Трунов.

По его словам, в документе изложены дополнительные аргументы виновности владельцев "Крокуса" в преступлении, передает РИА Новости.

2 апреля было подано первое заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По мнению заявителей, здание не было оборудовано системами противопожарной защиты в должной мере. Утверждается, что, к примеру, в течение нескольких секунд после начала пожара загорелся занавес сцены и кресла в зале, хотя по нормам они должны быть изготовлены из огнеустойчивых материалов.

Ранее ТАСС сообщило, что, по предварительной информации, стены в концертном зале были отделаны горючими материалами. Сейчас вся информация, документы и сертификаты соответствия изучаются и анализируются.