В Екатеринбурге определены зоны ограничения скорости для самокатов. Список мест
Администрация Екатеринбурга определила зоны ограничения скоростного режима для самокатов.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, ограничение скорости для электросамокатов до 15 километров в час вводится на нескольких улицах города и в парках. Въезжая в зону ограничения, водитель не сможет разогнать технику выше установленной отметки.
Скорость будет ограничена на тротуарах в следующих местах:
- вдоль всей набережной Городского пруда;
- на проспекте Ленина;
- на Октябрьской площади;
- в Историческом сквере;
- в ЦПКиО;
- на улице Вайнера;
- на улице Бардина;
- в Южном парке;
- в парке Чкалова;
- в парке имени Павлика Морозова;
- в парке 50-летия ВЛКСМ;
- в Харитоновском парке;
- в парке имени Блюхера;
- в парке имени ХХII Партсъезда.
Все зоны ограничения можно найти на специальной карте. Как полагают в мэрии, это поможет снизить количество ДТП с электросамокатами и сделать улицы более безопасными для всех участников дорожного движения.
Напомним, что большинство опрошенных жителей Екатеринбурга выступили за ограничения для самокатов и электросамокатов.