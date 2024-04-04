В Екатеринбурге определены зоны ограничения скорости для самокатов. Список мест

Администрация Екатеринбурга определила зоны ограничения скоростного режима для самокатов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, ограничение скорости для электросамокатов до 15 километров в час вводится на нескольких улицах города и в парках. Въезжая в зону ограничения, водитель не сможет разогнать технику выше установленной отметки.

Скорость будет ограничена на тротуарах в следующих местах:

вдоль всей набережной Городского пруда;

на проспекте Ленина;

на Октябрьской площади;

в Историческом сквере;

в ЦПКиО;

на улице Вайнера;

на улице Бардина;

в Южном парке;

в парке Чкалова;

в парке имени Павлика Морозова;

в парке 50-летия ВЛКСМ;

в Харитоновском парке;

в парке имени Блюхера;

в парке имени ХХII Партсъезда.

Все зоны ограничения можно найти на специальной карте. Как полагают в мэрии, это поможет снизить количество ДТП с электросамокатами и сделать улицы более безопасными для всех участников дорожного движения.

Напомним, что большинство опрошенных жителей Екатеринбурга выступили за ограничения для самокатов и электросамокатов.