В обстреливаемых регионах бизнесу отказывают в лизинге – слишком много рисков

Минэкономразвития выступает за введение льготного лизинга в регионах, обстреливаемых ВСУ. Для этого будет издано отдельное распоряжение правительства – тогда корпорация МСП сможет открывать лизинг со скидкой для малых и микропредприятий в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях, а также в Краснодарском крае, пишут "Ведомости".

Предприниматели жалуются, что из-за внушительных рисков лизинговые компании отказывают финансировать покупку оборудования в перечисленных регионах.

"Мы в регионе уже столкнулись с массовыми случаями именно из-за местонахождения – регион, где неспокойно. По этой же причине банки не кредитуют лизинговые компании – за судьбу оборудования никто не хочет нести ответственность", - отмечает представитель "Деловой России".

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство уже на этой неделе рассмотрит возможность создания в Белгородской области особой экономической зоны – чтобы помочь региону восстановить бизнес, инфраструктуру и другие пострадавшие объекты.