04 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Economist: Польша и Украина рассорились. В пользу России

Между поляками и украинцами, Польшей и Украиной воцарилось взаимное недоверие, что только в интересах России, пишет The Economist.

Издание пишет о протестах польских фермеров против беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины, к которой не предъявляют тех же требований, что и к польской. Сначала, после начала СВО, ЕС освободил украинских водителей грузовиков от действия системы разрешений, которая ограничивает передвижение в ЕС, что стало вызовом для польских водителей. Но приостановление действия импортных пошлин и квот на украинскую сельскохозяйственную продукцию, стало еще бóльшим ударом, тем более в условиях снижения мировых цен на зерно.

Протесты фермеров являются благодатной почвой для российского влияния, считает автор, так как есть какие-то сведения, что кто-то из поляков может быть связан с посольством России в Варшаве. Так, в XVIII веке Екатерина Вторая нанимала Вольтера для написания антипольских памфлетов. Издание сосредоточено на поиске "российского следа", совершенно игнорируя экономические причины протестов.

Интенсивные переговоры на уровне ЕС дают надежду на то, что проблема может быть решена. Недавно Кшиштоф Пашчик, парламентский лидер Польской народной партии, входящей в правящую коалицию, объявил, что Украина и Польша близки к компромиссу по сельскохозяйственной продукции. Но даже если решение будет найдено, протест уже нанес большой ущерб отношениям двух стран. Если поначалу поляки были благожелательны к украинцам, то "сейчас многие поляки считают Украину коррумпированной страной или даже опасным конкурентом, а многие украинцы видят в поляках препятствие для своего выживания".

"Царят растерянность и недоверие", - заключает автор.

Теги: польша, украина


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