Александр Моор: "Перед регионом стоят серьезные задачи по вводу жилья"

В Тюменской области прошло совещание по вопросам развития жилищного строительства с участием заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никиты Стасишина, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

На совещании замминистра рассказал о ключевых инициативах, которые реализуются в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В частности он отметил, что будут продолжены федеральные проекты "Стимул" и "Инфраструктурное меню".

"Программа "Стимул" будет продлена на три года и приоритетом будет комплексное развитие территорий, деньги направят на социальные объекты. "Инфраструктурное меню" сосредоточится на модернизации магистральных сетей, чтобы снизить потери при передаче того или иного ресурса", - заявил Никита Стасишин.

Он также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина семейная ипотека в стране будет продлена. Для первого ребенка в семье, возраст которого меньше шести лет, ставка составит 6%.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" перед регионом стоят серьезные задачи по вводу жилья:

"Они достижимы, учитывая те программы развития жилищного строительства, которые уже сегодня при поддержке Минстроя России мы реализуем. Это активное вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности, применение финансовых инструментов "Инфраструктурного меню", участие в программе "Стимул" и многое другое".

На совещании также были заслушаны доклады руководителей профильных ведомств и компаний-застройщиков.