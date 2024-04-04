Многодетного отца из Богдановича подозревают в изнасиловании троих дочерей

Жителя Богдановича подозревают в многолетнем изнасиловании собственных дочерей. Мужчину задержали и уже вынесли меру пресечения, согласно которой он пробудет в СИЗО до 26 мая.

Об истории, потрясшей весь город, "КП-Екатеринбург" сообщила знакомая семьи. По ее словам, 34-летний мужчина якобы многие годы надругался над дочерями 9, 10 и 17 лет. Шокирующую новость дяде со стороны отца рассказала самая младшая, после чего родственники сразу же позвонили в полицию, а мужчину задержали. Старшую дочь он якобы насиловал с 2015 года.

В других СМИ, которые ссылаются на собственные источники, сказано, что надругательства совершались на девочками 10, 15 и 17 лет. Рассказала о домогательствах именно старшая, после того как, закончив 9-ый класс, поступила в колледж и съехала из родительского дома. Тогда она якобы и поведала друзьям о ужасах, пережитых в детстве. Якобы отец начинал приставать к дочерям, как только им исполнялось 9 лет.

По данным как источников, так и знакомых семьи, мужчина написал явку с повинной, после чего его отправили в СИЗО. Ему вменяется ч.4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). За совершенное преступлением мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. На момент публикации дозвониться до суда не удалось. В полиции и СКР новость пока не комментируют.

Супруга также подтвердила информацию о задержании супруга. По ее словам, она не знала, что происходило с дочерями и не собирается его оправдывать.

Сообщается, что семью обвиняемого в городе считали благополучной. У родителей восемь детей, младший из который родился только в этом году. В 2019 году семью постигло горе - в пожаре в квартире погибли четыре сына, которых родители оставили со старшей сестрой, пока уехали на детские соревнования. Девочка смогла выбраться, однако братьев 2 месяцев, 2, 3 и 6 лет вытащить не смогла.