Лавров: Украина стала откровенно террористическим государством

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об очевидности наличия украинского следа в теракте в "Крокус Сити Холле".

По словам главы МИД РФ, об этом говорится в ходе сообщений о том, как идет расследование.

Он отметил, что причастность Украины ко многим другим терактам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнения.

"Сегодня сама Украина стала откровенным террористическим государством: 10 лет терроризирует граждан своей страны и за ее пределами", - цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что исполнители теракта в "Крокусе" на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы. Они планировали приехать в Киев за обещанной им наградой.

Как сообщалось, Россия предъявила Украине требование арестовать причастных к терактам в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, говорится в сообщении МИД. В числе тех, кого Москва требует выдать - глава СБУ Василия Малюка.