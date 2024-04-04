Авария на электроподстанции на севере Петербурга была следствием диверсии - СМИ

Стали известны подробности аварии на электроподстанции на севере Петербурга, из-за которой накануне ночью в этом районе не было света. К утру энергоснабжение восстановили, в компании "Россети Ленэнерго" сослались на аварию на подстанции. Сообщалось, что блэкаут оставил без света 12 тыс. абонентов.

Также в СМИ и соцсетях появлялась информация о громких звуках, похожих на взрывы, которые жители некоторых улиц слышали перед отключением света.

По данным Telegram-канала Baza, силовики на месте ЧП обнаружили два поврежденных трансформатора с рваными отверстиями диаметром 10 и 20 см. По предварительным данным, один из трансформаторов не подлежит восстановлению. Возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия".