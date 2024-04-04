В РАН рассказали о сложном выборе учёных

Глава Совета молодых учёных Российской академии наук (РАН) Андрей Котельников связал материальную составляющую работы ученого и региональную политику власти.

"Всё очень разное. Многие люди приезжают в Москву и говорят, что цены в супермаркетах высокие. Жильё стоит запредельные деньги. Пробиться из региона и сделать карьеру в Москве, не имея основы, очень сложно. В этом - преимущество региональной политики, например, Югры", - сказал Котельников в интервью Накануне.RU на полях форума "Нефтяная столица" в Ханты-Мансийске.

У учёного из какого-нибудь региона может быть выбор: попытать счастье в Москве или приехать, например, в Югру, где власти поддерживают отрасль, и развиваться и расти в округе.