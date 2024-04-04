Пенсионер с игрушечным автоматом пришел в администрацию президента России

В Москве 69-летний пенсионер с игрушечным автоматом пытался пройти в здание администрации президента России.

Подозрительный мужчина с предметом, похожим на автомат, пришел на проходную здания на улице Ильинка утром 3 апреля. Сотрудники ФСО вызвали полицию и заблокировали двери с двух сторон.

Выяснилось, что у мужчины был с собой игрушечный автомат. Пенсионер рассказал, что уже 15 лет пытается добиться встречи с президентом, но ему все время отказывают. В этот раз он пришел, чтобы записаться на личный прием.

По данным Baza, мужчину отправили в психиатрическую больницу.