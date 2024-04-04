04 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

В РАН будут бороться за школьников и студентов 

Глава Совета молодых учёных Российской академии наук (РАН) Андрей Котельников полагает, что сегодня престиж науки поднимать не нужно. Он находится на необходимом уровне, в отличие от того, что было после развала СССР.

"Сейчас престиж научной работы не вызывает ни у кого сомнения. 20-30 лет назад это было не модно. Сегодня этот вопрос решен", - сказал Котельников в разговоре с журналистом Накануне.RU на полях форума "Нефтяная столица", который проходит в Ханты-Мансийске.

Если бы сейчас отношение к научной работе было таким, как пару десятилетий назад, это была бы катастрофа, считает Котельников.

"Надо идти дальше. Есть демографический провал, мы сейчас подошли к его второй волне. В этой ситуации за людей, которые заканчивают вузы, надо бороться. Но бороться надо и за тех детей, что учатся в школе. Им надо рассказывать, что наука - это интересно, какие это даёт возможности. Это будет заделом", - сказал Котельников.

При этом популяризировать отрасль надо, приходя в разные семьи, не только к интеллигенции.

"Популяризатор - отдельное искусство. Ими рождаются. Надо таких самородков находить", - сказал Котельников.

3 апреля на форуме прозвучало заявление, что снижается количество выпускников школ, выбирающих физику для сдачи ЕГЭ. Котельников высказался о том, приведёт ли это к падению интереса к работе в этой части научной отрасли.

"Вопрос - в запросе. А надо ли такое количество физиков? Может, столько людей, сколько сдают ЕГЭ по физике, достаточно, чтобы они пошли в физические вузы и стали работниками физических НИИ?", - размышляет Котельников.

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