Против агрессивного "пикапера" из Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

В отношении агрессивного "пикапера" из Екатеринбурга Дмитрия Гребенкина возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, речь идет о статье 116 УК РФ "Побои". От более подробных комментариев в ведомстве пока воздерживаются.

Напомним, накануне Гребенкина удалось задержать в Кольцово при попытке улететь к матери в Москву. После его сразу доставили в суд, где арестовали на восемь суток по статье КоАП за мелкое хулиганство. Свою вину Дмитрий признал, однако извиняться перед девушками отказался. Во время заседания он заявил, что совершал нападения якобы в состоянии аффекта, но потом пояснил, что это состояние было обусловлено обидой от отказа познакомиться.

Позже стало известно, что полиция разыскивает других жертв агрессивного "пикапера" из Екатеринбурга.