Глава поселка кролем проплыл по затопленной улице, чтобы привлечь внимание властей

В поселке Солнечный в Алтайском крае глава сельсовета Алексей Дуров решил привлечь внимание краевых властей к теме паводка необычным способом.

Мужчина проплыл по одной из улиц Солнечного, которые превратились в реки – под музыку из фильма "Пираты Карибского моря".

Затем Дуров поясняет, чем он недоволен: "Это бессмысленная, абсолютно бестолковая работа, она продолжается уже двое суток. Полностью закольцована, залита водой система канализации и водоотведения. И что сегодня делает власть? Поставили две единицы техники (насосы – прим. ред.), делает видимость, что мы боремся со стихией. По "кольцу" двое суток воду гоняем абсолютно бессмысленно. Вода идет людям в подвалы, во дворы. Вот результат управленческого решения администрации Первомайского района".

Дуров также рассказал, что ему приходится работать спасателем, тогда как его начальник – глава Первомайского района – "бездействует, открещивается, отмалчивается".

Накануне губернатор Алтайского края Томенко сообщил, что "детально доложил" Путину о ситуации с паводком в регионе.