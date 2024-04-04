Подрядчик выполнил 80% работ по реконструкции самотечной канализации по улице Михаила Аладьина в Астрахани

Комплекс работ по реконструкции участка самотечной канализации по улице Михаила Аладьина в Астрахани выполнен на 80%. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин

В связи с тем, что на данной линии образовался провал, который приводил к засорам и порывам, а ремонт здесь не проводился несколько десятков лет, региональными властями было принято решение полностью заменить 127 метров изношенной железобетонной сети.

На данный момент подрядчик основные работы выполнил и приступил к восстановлению шести колодцев.

"Ситуация с коммунальными сетями в Астрахани остается напряженной. Наша задача – положить конец многочисленным авариям и разливам. В областном центре были определены 53 самых критических участка на сетях водоснабжения и канализации. Ремонтные работы на этих объектах проводим благодаря привлеченным средствам в размере 2,7 млрд рублей в рамках инфраструктурного бюджетного кредита", - сообщил губернатор Астраханской области.