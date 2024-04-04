Жителей Екатеринбурга обкрадывали с помощью интернет-бота, оформляя "безопасные сделки"

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель 2004 г.р., обвиняемый в краже средств с банковских счетов интернет-продавцов. Для этого парень использовал интернет-бота, администратору которого переводил 25% украденного.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры, с сентября 2022 по март 2023 года обвиняемый нашел роботизированную программу (интернет-бота), зарегистрировался и согласился с условиями администратора. Тем самым екатеринбуржец вступил с неустановленным лицом в преступный сговор для дальнейшего хищения денег с банковских счетов граждан.

План был такой: найти объявление в интернете о продаже различных товаров, вступить с продавцом в переписку и перенести ее в мессенджер, чтобы избежать возможного разоблачения. После этого парень сообщал, что не может по какой-либо причине приобрести товар лично, а потому предлагал оформить куплю-продажу с помощью сервисной услуги "безопасная сделка".

Получив согласие, мошенник использовал интернет-бота, создавал фейковую веб-страницу объявления и пересылал ссылку продавцу под видом оформленной услуги "безопасная сделка". После уже сам продавец вводил в соответствующие графы все данные своей банковской карты, а также полученный из банка абонентский номер, привязанный к банковской карте.

Тогда обвиняемый и переводил все имеющиеся на карте средства на неустановленный подконтрольный счет администратора интернет-бота. Он же, в случае удачной сделки, оставлял себе 25% от всей суммы, переводя остальное обвиняемому. Но в какой-то момент мошенника разоблачили завели уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета).

Общая сумма причиненного потерпевшим материального ущерба потерпевшим составила свыше 105 тыс. рублей. Материалы уголовного дела направлены в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.