ВС РФ нанесли удар по иностранным танкам и инструкторам в Харькове

Российские военные нанесли удар по танковому училищу в Харькове, куда незадолго до этого завезли иностранные танки с иностранными инструкторами. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Удары были нанесены вечером в среду и ночью четверга. Одной из целей стал Мерефянский механический завод, где производились и хранились дроны.

Кроме того, недалеко от завода разгружался состав с украинскими военными и техникой, он тоже был поврежден.

Также поражена подстанция, из-за чего в городе пропал свет.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов говорил, что в городе разрушена почти вся критическая энергетическая инфраструктура, в том числе частная. Власти города рассматривают как возможный сценарий с эвакуацией населения, но пока не видят в этом необходимости.