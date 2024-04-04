Самолет "ЮТэйра" не смог улететь из Тюмени в Тольку

Самолет Ан-24 авиакомпании "ЮТэйр" не смог взлететь и был вынужден вернулся в аэропорт Рощино, сообщает telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел сегодня, в 09.32 по местному времени. Самолет выполнял рейс из Тюмени в поселок Толька Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Причиной возврата на аэродром вылета стали неполадки с двигателем.

"Прерванный взлет, двигатель №2 не вышел на взлетный режим, возврат на МС", - говорится в сообщении.

По данным онлайн табло, в настоящий момент вылет задерживается до 14.00. Отметим, что время вылета несколько раз переносили.