Акция помощи ветеранам боевых действий «Красная гвоздика» начнется в Астраханской области в апреле

Благотворительный фонд «Память поколений» совместно с Астраханским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» с 10 апреля по 22 июня по всей территории России проводит акцию «Красная гвоздика». В эти дни россиянам предлагают приобрести и прикрепить к своей одежде значки с изображением красной гвоздики, сообщают в пресс-службе агентства по делам молодежи Астраханской области.

Красная гвоздика выбрана, как всенародный символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, сражавшимся за наше Отечество.

Активисты астраханского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» выйдут со специальными боксами на центральные улицы города, чтобы предложить астраханцам приобрести за символическую цену значок в виде гвоздики. Также значок можно приобрести онлайн на сайте.

По итогам акции в 2023 году на помощь ветеранам фонд «Память поколений» совместно с астраханским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтерами Победы» и «серебряными» волонтерами собрал более 8,9 миллиона рублей. Общая сумма сборов составила более 37,4 миллиона рублей. На территории Астраханской области сумма сборов составила 65 997,50 рублей.

Все собранные средства от реализации значков, направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи участникам боевых действий, в которых принимала участие наша страна, — это операции, курсы реабилитации, современные протезы и слуховые аппараты, дорогостоящие электрические коляски и комплекты медикаментов.