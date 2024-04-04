Суд по делу об убийстве двух девушек на Урале в 2012 году пройдет в закрытом режиме

Свердловский областной суд начал рассматривать уголовное дело об изнасиловании и убийстве двух девушек в 2012 году. Процесс будет проходить в закрытом режиме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, на скамье подсудимых оказались Юрий Кочев и Валерий Брагин. Их обвиняют в изнасиловании группой лиц по предварительному сговору и убийстве двух человек, сопряженном с изнасилованием.

В конце августа 2013 года во время дорожных работ в Красноуфимском районе были найдены два человеческих скелета. Выяснилось, что это останки двух девушек, пропавших на Урале в 2012 году. Тогда следователям не удалось раскрыть это преступление. Лишь в августе 2023 года по подозрению были задержаны Брагин с Кочевым.

Как уточнили в областном суде, разбирательство пройдет в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что задержанные являются братьями. Удалось установить и место убийства – частный жилой дом, тела же были закопаны в лесном массиве. Оба задержанных признали свою вину.