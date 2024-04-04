Премьер-министр Румынии заявил о желании объединить свою страну с Молдавией

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку считает необходимым объединение Румынии и Молдавии, поскольку в Молдавии живут румыны. "Я поддерживаю идею о союзе Румынии и Молдавии. Это может быть объединение в рамках Евросоюза (Молдавия претендует на вхождение в ЕС – прим. ред.), но может быть и другой вариант", - сказал Чолаку в эфире телеканала DC News.

"Молдавия устойчива благодаря помощи Румынии. Это правда. Такие же румыны как и я живут в Молдавии", - сказал политик, добавив, что разделение румынов на две страны – это "историческая несправедливость". "Я не могу изменить прошлое, а настоящее — следствие прошлого. Вместе с вами я могу строить будущее", - заявил Чолаку.

Ранее Чолаку говорил, что Молдавия должна первой показать стремление к объединению или союзу с Румынией.

"Хочу напомнить, что в Республике Молдова живут румыны, только румыны. Это государство устойчиво благодаря участию румынского государства. И Румынии. И я считаю, что наш долг как румын - продолжать поддерживать наших румын из Республики Молдова", - заявил премьер-министр.